تبرئة رجل قضى «نصف قرن» في السجن وتعويضه بـ«مبلغ مالي» ضخم

حصل مسن ياباني على” 217 مليون ين” أي ما يعادل نحو “1.5 مليون دولار”، تعويضا عن “احتجازه بالخطأ لنحو نصف قرن”، ويعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، الثلاثاء، “أن محكمة شيزوكا الجزئية أصدرت أمرا للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا (89 عاما)، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته بقضية قتل أسرة من 4 أشخاص في شيزوكا وسط اليابان عام 1966.”

ووفقا للوكالة، “ألقي القبض لأول مرة على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، عام 1966، واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وزوجة الرجل وابنيهما”.

وبحسب الوكال، في البداية، “اعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة، وبعدما أمضى أكثر من 4 عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تمت إعادة محاكمته عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي شكك في إدانته، وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وتدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا”.

يشار إلى “أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.”