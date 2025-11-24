تبون: الجزائر تحقق إنجازات اقتصادية كبرى وتستعد لانطلاقة جديدة في 2026

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده حققت “إنجازات كبرى في وقت وجيز”، مشيراً إلى دخول عدة مشاريع إنتاجية حيز التنفيذ قريباً، أبرزها مشروع غارا جبيلات لإنتاج الحديد ومشروع بلاد الحدبة للفوسفات، ضمن جهود تنمية القطاع الصناعي والمعدني.

وخلال حضوره فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية قسنطينة، يوم الخميس الماضي، قال تبون، في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، أمس الأحد، إن الجزائر “تجاوزت التحديات والشائعات خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية وحققت تقدماً كبيراً في مختلف المجالات”.

وأضاف أن الجزائر “ستشهد في العام المقبل 2026 انطلاقة جديدة وحقيقية تقودها إلى بر الأمان بصفة نهائية”، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة وجميع المؤشرات إيجابية.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده “لم تلجأ إلى المديونية الخارجية رغم تراجع أسعار النفط”، وأن الدولة اتخذت “جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية”.

وفيما يخص المشاريع الإنتاجية، أعلن تبون أنه سيتوجه خلال نحو شهر إلى ولاية بشار للإشراف على حفل تاريخي بمناسبة وصول الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات إلى بشار عبر خط السكة الحديدية المنجمية تندوف–بشار، لأول مرة منذ الاستقلال، مؤكداً أن الخط الجديد، الممتد نحو ألف كيلومتر، أنجز خلال عام ونصف العام فقط.

وأضاف أن خطاً آخر سينقل الفوسفات إلى عنابة، ومن المتوقع أن تزيد المشاريع الجديدة إنتاج الفوسفات من 2.5 مليون طن سنوياً إلى 10.5 مليون طن سنوياً.

وشدد تبون على أن “سلاح الإنتاج في العالم اليوم هو الأسمدة والمعادن”، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز هذين القطاعين الحيويين، مع توجيه الطاقات الشابة نحو تطوير العلوم والذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الجزائر أصبحت “أول دولة عربية وأفريقية تنشئ جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي”.

وأشار الرئيس إلى أن الجزائر “هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والعالم العربي التي تخصص منحة للبطالة”، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودعم المواطنين.

هذا وشهدت الجزائر خلال العقد الأخير اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإنتاجية الكبرى وخطوط النقل الاستراتيجية للمواد الخام، في محاولة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق اكتفاء ذاتي صناعي ومعدني، وسط سياسات اقتصادية تحافظ على الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي للمواطنين.