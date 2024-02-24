تبون: الجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة بعد عملية الإصلاح الشاملة.

وقال تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين: “ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا”.

وأضاف الرئيس الجزائري، يتعين على الجميع الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات.

ووصف تبون تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار، داعيا كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.

وكشف الرئيس الجزائري، أنه تم انجاز أكثر من 141 بئرا استكشافية وإنتاجية تجسيدا للالتزام رقم 21. مؤكدا على مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات.

وأوضح تبون: أن الجزائر تتطلع بثقة ثابتة إلى التئام القمة الـ7 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.