تبون: لن نُشارك في حملة الهرولة نحو «التطبيع»

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وقال تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، اليوم الأحد. إن القضية الفلسطينية “مقدسة” بالنسبة للجزائريين.

وأكد أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما وصفه بـ”الهرولة إلى التطبيع”.

وأضاف الرئيس الجزائري: “لاحظنا نوعا من الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا”.

وتابع: “لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفي حالة ما إذا تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط”.

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نشار ك في التطبيع ولن نباركه والقضية الفلسطينية مقدسة فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نشار ك في التطبيع ولن نباركه والقضية الفلسطينية مقدسة Gepostet von Raya FM am Sonntag, 20. September 2020