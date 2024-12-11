«تبون» يصادق على اتفاقية المياه الجوفية مع ليبيا وتونس

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما “يتضمن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس وليبيا لإنشاء آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية”.

وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث، وقعوا على الاتفاقية المذكورة، في الجزائر، أبريل الماضي بعد ساعات من اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي”.

وقال وزير الري الجزائري طه دربال، إن “الاتفاقية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، في مجال حيوي هو الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية”.

وأضاف أن الاتفاقية تعد “فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى، في ظل الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة”.