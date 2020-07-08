تبون يصدر مجموعة من القرارات لإنعاش الاقتصاد في الجزائر

عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، إجتماع لمناقشة ووضع خطة لإنعاش الاقتصاد، وخلص الاجتماع إلى مجموعة قرارات “ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري”.

وحيث أعطى الرئيس تبون تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.

وقد صدرت قرارات تبون الذي دعا فيها الي تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية.

كما أمر بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.

وفي ذات السياق ألح الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع.

أمر بزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة.

دعا الرئيس إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.