«تبّون» يؤكّد لـ«المنقوش» دعمه لاستقرار ليبيا

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكّد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي،

وبحسب مانقلت وزارة الخارجية الليبية عن المنقوش، فأن تبون أبدى تأييده للتطورات التي حدثت في المرحلة الأخيرة ودعم استقرار ليبيا ولما فيه الخير للشعبين.

وأوضحت الخارجية أنه جرى خلال اللقاء التشاور حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وكذلك مؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري .

وكان الرئيس الجزائري، قد استقبل اليوم بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر، المنقوش التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية.