تتأهب لعجز تاريخي.. «الصحة العالمية» تدقّ ناقوس الخطر

بعد قطع التمويل الأمريكي عنها، دقّت “الصحة العالمية” ناقوس الخطر، حيث تتأهب لعجز تاريخي في ميزانيتها.

وكشف موقع Health Policy Watch”” أن “العجز في ميزانية منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف المدفوعات الأمريكية الداعمة للمنظمة، سيبلغ حوالي 600 مليون دولار عام 2025، و1.9 مليار دولار عامي 2026 و”2027.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما بشأن انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.

وكان صرح مسؤولون كبار في منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع عالمي لموظفي منظمة الصحة العالمية، “أن أزمة ميزانية منظمة الصحة العالمية هي أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقا، فالمنظمة لديها ما يقرب من 1.9 مليار دولار أقل من هدف ميزانيتها البالغ 4.2 مليار دولار للفترة 2026-2027، مع عجز قدره 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025″، فيما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن “منظمة الصحة العالمية اقترحت خفض ميزانيتها السنوية بأكثر من 20% وخفض عدد موظفيها”.