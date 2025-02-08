تتجاوز 7 مليارات دولار.. أمريكا تكشف صفقة «أسلحة» ضخمة إلى إسرائيل

بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، على “بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل، بقيمة 6.75 مليار دولار، وتتضمن الصفقة “تسليم أكثر من 2000 قنبلة من طراز” جي بي يو-39/بي” ذات القطر الصغير، و2800 قنبلة من طراز “إم كي 82″ شديدة الانفجار بوزن 500 رطل، و13 ألف مجموعة ذخائر”.

وبحسبىالبيان، “تمت الموافقة على “اتفاقية لبيع 3000 صاروخ موجه جو-أرض من طراز هيلفاير، لإسرائيل مقابل 660 مليون دولار”.

وأوضح البنتاغون أن “التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028”.

وقال البنتاغون في بيان “إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

وأشار البيان إلى أن “المعدات المقدمة ستعزز قدرات القوات الإسرائيلية على حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، كما ستعزز التعاون مع القوات الأمريكية”.