تتحرك وتتفاعل معك.. جيل جديد من الهواتف الذكية بمواصفات «غير مسبوقة»

يشهد سوق الهواتف الذكية منافسة متصاعدة مع استعداد شركتي Honor وVivo لإطلاق أجهزة جديدة تحمل تقنيات متقدمة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وقدرات التصوير الاحترافي، والأداء العالي، في محاولة لتقديم تجربة مختلفة لمستخدمي الهواتف الذكية.

وتستعد Honor لإطلاق هاتف جديد وصف بأنه “هاتف روبوتي” بسبب امتلاكه كاميرا متحركة قادرة على التفاعل مع المستخدم، في خطوة تهدف إلى تحويل الهاتف من جهاز تقليدي إلى مساعد ذكي يلاحق حركة صاحبه ويتجاوب معه.

ويأتي أبرز ابتكارات الهاتف في الكاميرا المثبتة على محور متحرك، حيث تستطيع تتبع حركات المستخدم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهل تصوير الفيديوهات والتقاط الصور، إضافة إلى تحسين تجربة مكالمات الفيديو من خلال الحفاظ على زاوية التصوير المناسبة أثناء الحركة.

وزودت Honor الجهاز ببرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح التحكم بالهاتف عبر الأوامر الصوتية، إلى جانب خوارزميات تساعد في عمليات البحث عبر الإنترنت وإدارة الأجهزة الذكية الأخرى المرتبطة بالهاتف.

ويحصل الهاتف على شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.8 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1280×2788 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة أثناء الاستخدام والألعاب ومشاهدة المحتوى.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات MagicOS 10، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 840، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وفي مجال التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية متطورة تضم عدة عدسات بدقة 200+200+50 ميغابيكسل، مع مستشعرات تدعم تصوير الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع مستشعر 3D وقدرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ USB Type-C، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمج داخل الشاشة، إضافة إلى Bluetooth 6.0.

ويعتمد الجهاز على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ما يمنح المستخدم قدرة أكبر على تشغيل الهاتف لفترات طويلة وتقليل وقت الشحن.

وفي الجانب الآخر، تواصل شركة Vivo تعزيز حضورها في سوق الهواتف الرائدة عبر هاتفها الجديد Vivo X300 E، الذي يأتي بمواصفات تستهدف منافسة أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والتصوير.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، مع أبعاد تبلغ 157.5×74.3×7.8 ملم ووزن يصل إلى 200 غرام.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة، بدقة 1260×2750 بيكسل، ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هيرتز، مع كثافة تبلغ نحو 459 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، ما يمنح وضوحًا عاليًا حتى في ظروف الإضاءة القوية.

ويعمل Vivo X300 E بنظام أندرويد 16 مع واجهات OriginOS 6، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المصمم بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 829، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 غيغابايت.

وفي التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50+50+8 ميغابيكسل، تضم عدسة للتقريب البصري من نوع periscope telephoto وعدسة واسعة جدًا ultrawide، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

وزودت Vivo هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، إضافة إلى بوصلة إلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7200 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

وتعكس هذه الأجهزة الجديدة توجه شركات الهواتف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتصوير المتطور والطاقة الطويلة في المنافسة المقبلة، مع محاولة تقديم هواتف لا تكتفي بالاتصال والتصوير، بل تتحول إلى أدوات ذكية أكثر تفاعلًا مع المستخدم.