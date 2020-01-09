تتعلق بليبيا وملفات أخرى… رسالة من السيسي إلى تبون يحملها وزير الخارجية المصري

سامح شكري يتوجه للجزائر لبحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما [التحرير]

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن زيارة يقوم بها، اليوم، الوزير سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الخارجية في بيان لها نشرته على “فيسبوك”: “يتوجه، صباح اليوم 9 يناير الجاري، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك”.

‪وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال الزيارة، بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبـون.

وأشار البيان أيضا إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، وسيتم “بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما، والتشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك”، وفقا للبيان