تتمتّع بـ«أداء مميز».. الكشف عن أحدث جيل من «الحواسب المحولة»

تخطط شركة “آبل” لإطلاق جيل جديد من الحواسب المحمولة والحواسب اللوحية، التي تتمتع بأداء مميز.

ونقلت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن المدون الشهير مارك غورمان، قال “إن “آبل” تنوي إطلاق جيل جديد من حواسب MacBook Pro العام الجاري، ستكون هذه الحواسب مجهّزة بمعالجات M5 الجديدة التي ستمنحها أداء مميزا في معالجة البيانات”.

وتوقع غورمان، “أن الحواسب الجدية سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل، وأن هذه الأجهزة لن تختلف من ناحية الشكل عن حواسب MacBook Pro السابقة لأن الخبراء في آبل ركزوا على تميّزها من ناحية الأداء”.

وأشار “إلى أن “آبل” قد تطلق العام القادم نماذج مختلفة من حواسبها المحمولة، وستجهّزها بمعالجات M6 الجديدة، كما ستحصل هذه الأجهزة على شاشات OLED، وستكون هياكلها أنحف مقارنة بهياكل حواسب MacBook Pro الحالية”، مضيفا: “هذه الاجهزة ستحصل على معالجات M5، وستزود بشاشات OLED، كما يتوقع أن تحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها آبل مطلع العام الجاري”.

وتوقّع أن تعلن “آبل” قبل نهاية العام الجاري أيضا عن الجيل الجديد من حواسب iPad Pro.