تتميز بـ«تصاميم مبتكرة».. الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، “ورقة نقدية جديدة من فئة الـ100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة”.

وذكر المصرف في بيان له “أن إصدار الورقة النقدية الجديدة يأتي ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الامارات”.

وأشار إلى أنه “حرص في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزا تجاريا يربط قارات العالم ويبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، وذلك لتسهيل التعرف عليها ويدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات منفذة بتقنيات طباعة متقدمة “غائرة، بارزة، سطحية”.

وبحسب وكالة “وام”، “يحتوي الوجه الأمامي للورقة على صورة حصن أم القيوين الوطني الذي يعد صرحا تاريخيا وثقافيا، بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزا رئيسيا للشحن والنقل البحري”.

وبحسب الوكالة، “تبرز على الوجه الخلفي للورقة أيضا صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دورا محوريا في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة”.

وبهدف الوكالة، “بهدف تعزيز الثقة ومكافحة التزوير، تتميز هذه الورقة النقدية الجديدة بخصائص وعلامات أمنية متطورة، مثل التقنية المعروفة باسم (SPARK Flow® DIMENSIONS)، وتقنية رقائق الأمان المعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، وبالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة “بريل” لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر على التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها”.

وبحسب الوكالة، “سيتم طرح الورقة النقدية الجديدة جنبا إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة اعتبارا من اليوم 24 مارس 2025. ويتعين على كافة البنوك وشركات الصرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتأكد من قبول الأوراق النقدية الجديدة لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون”.