تتوسطهم ليبيا.. الهند وباكستان امتنعتا عن التصويت في انتقاد إيران

امتنعت ليبيا عن التصويت على قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران، إلى جانب كل من الهند وباكستان، فيما اعترضت على القرار كل من روسيا والصين.

وتبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، قرارًا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية.

وقالت الوكالة إن النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو أول انتقاد لطهران تصوت عليه الوكالة بأغلبية 30 صوتا منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015 بهذا الشأن.