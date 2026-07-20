تتويج تاريخي لمنتخب إسبانيا.. لقطات طريفة «بطلها ترامب» واحتفالات عائلية

لم تكن ليلة تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 مجرد إنجاز رياضي في مسيرة النجم الإسباني لامين جمال، بل تحولت إلى لحظة استثنائية امتزجت فيها مشاهد المجد الكروي بالعاطفة الإنسانية، بعدما احتفل اللاعب الشاب باللقب العالمي وسط أفراد عائلته وأصدقائه، في مقدمتهم شقيقه الصغير كين وصديقته إينيس غارسيا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ليضيف المنتخب الإسباني النجمة الثانية إلى سجله العالمي بعد تتويجه الأول عام 2010.

وخطف كين، شقيق لامين جمال البالغ من العمر 3 سنوات، اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام بعدما ظهر في ملعب نيويورك نيوجيرسي برفقة والدته شيلا إيبانا لمتابعة النهائي، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب عقب صافرة النهاية للاحتفال مع شقيقه بالإنجاز التاريخي.

وظهرت والدة لامين جمال في المدرجات بقميص نجلها صاحب الرقم 19، إلى جانب حقيبة تحمل اسمه ورقمه، بينما ارتدى كين قميصًا مشابهًا مع شورت أبيض احتفالًا بتتويج شقيقه الأكبر.

ولم تقتصر لحظات الاحتفال على العائلة فقط، إذ حضر إلى جانب لامين جمال عدد من المقربين منه، بينهم صديقه منذ الطفولة صهيب، الذي نشأ معه في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، ويصفه اللاعب بأنه بمثابة شقيق له.

وظهر صهيب خلال الاحتفالات وهو يحمل الطفل كين بين ذراعيه، إلى جانب والد كين وشريك والدته، إضافة إلى محمد عبد ابن عم لامين جمال، فيما نشرت شيلا إيبانا صورة جماعية للعائلة والأصدقاء وعلقت عليها بعبارة: “العصابة جاهزة”.

وكان لامين جمال قد تحدث خلال مشواره في كأس العالم عن علاقته الخاصة بشقيقه الصغير، مؤكدًا أن فرحته الحقيقية لا ترتبط فقط بالألقاب والنجاحات الرياضية.

وقال النجم الإسباني: “يشعرني ذلك بالعاطفة لرؤية أخي سعيدًا، وأمي تعيش الحياة التي حلمت بها دائمًا. في النهاية، هذا ما أريده، إنه أكبر حلم للطفل، ويتجاوز كرة القدم وكل شيء آخر”.

وأضاف: “أخي هو كل شيء بالنسبة لي، وكأنه ابني الخاص وأنا مغرم به تمامًا”.

كما لفتت صور كين خلال احتفالات التتويج الأنظار، بعدما ظهر مرتديًا قبعة كبيرة تغطي جزءًا من عينيه، وفي لقطة أخرى ظهر بقبعة شرطة حصل عليها من أحد عناصر الأمن في ملعب ميتلايف.

وحملت ليلة التتويج بالنسبة للامين جمال بعدًا رمزيًا إضافيًا، بعدما واجه في النهائي أحد أبرز مصادر إلهامه، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان قد التقط معه صورة عندما كان طفلًا صغيرًا.

ورغم تفوقه على ميسي في المباراة النهائية، حافظ لامين جمال على احترامه الكبير للنجم الأرجنتيني، إذ تبادلا العناق عقب اللقاء، في مشهد جمع بين جيلين من نجوم كرة القدم.

وبالتزامن مع احتفالاته باللقب العالمي، حظيت صديقته إينيس غارسيا سانتوس باهتمام واسع بعدما ظهرت إلى جانبه خلال لحظات التتويج، حيث حرصت على دعمه خلال مشواره في البطولة.

وكان لامين جمال قد أهدى أحد أهدافه في كأس العالم إلى والدته وصديقته وأصدقائه، قائلًا: “أهدي الهدف إلى والدتي، وصديقتي، وأصدقائي، وإلى الجميع في الوطن بمدينة ماتارو”.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن علاقة لامين جمال وإينيس غارسيا بدأت بعد تعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تظهر علاقتهما بشكل علني خلال عطلة في اليونان، ثم خلال مناسبات مرتبطة بنادي برشلونة.

وقالت غارسيا عن بداية العلاقة: “بدأ الناس يروننا معًا عندما ذهبنا إلى اليونان، لكنني كنت أعرف لامين لفترة أطول بكثير من ذلك”.

وأضافت: “لقد منحنا الأمر الوقت، وقضينا فترة طويلة نتحدث قبل أن نلتقي”.

وفي جانب آخر من مراسم التتويج، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامًا واسعًا بعدما ظهر على منصة تسليم كأس العالم وبقي للحظات مع لاعبي المنتخب الإسباني أثناء احتفالهم باللقب، قبل أن يطلب قائد المنتخب رودريغو هيرنانديز “رودري” منه الابتعاد عن مركز الصورة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن رودري طلب من ترامب التنحي جانبًا حتى يتمكن اللاعبون من الاحتفال ورفع الكأس، فيما تدخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو للمساعدة في إنهاء الموقف وفق البروتوكول المعتاد.

كما ظهر لاعب منتخب إسبانيا بورخا إيغليسياس وهو يصافح الرئيس الأمريكي بسرعة خلال مراسم التتويج دون الدخول في حديث طويل معه، في موقف أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل خلال مراسم تتويج رياضية، إذ أعاد المشهد إلى الأذهان ما حدث خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما بقي إلى جانب لاعبي تشيلسي أثناء احتفالاتهم بعد تسليم الكأس، في لقطة أثارت نقاشًا واسعًا حينها.

وبين لحظة رفع كأس العالم، واحتفال شقيقه الصغير، ودعم عائلته وصديقته، ومواجهته التاريخية أمام ميسي، يعيش لامين جمال واحدة من أهم مراحل مسيرته، بعدما تحول من طفل يحلم بالسير على خطى الأسطورة الأرجنتينية إلى لاعب هزم ميسي في نهائي المونديال وكتب اسمه بين أبطال العالم.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Club World Cup champions #OTD one year ago. 🏆 pic.twitter.com/GPJlIBuyRm — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2026

No surprise Trump didn’t want to leave the stage. Love how Rodri trying to shoo him off. Even Infantino couldn’t get him off 😂 pic.twitter.com/HnKsY5WoqI — Rohit Vadher (@RohitVadher_) July 19, 2026

¡EL CHELSEA ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



NI TRUMP SE QUIERE IR DE LA FIESTA 😅#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/94vKeWmL60 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

borja ignoring trump, i love him pic.twitter.com/4IBrIOnhKK — َ (@valkr8s) July 19, 2026

وكان تابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا من مدرجات ملعب “ميتلايف” في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وظهر الرئيس الأمريكي خلال اللقاء جالسًا إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، خلف ألواح زجاجية واقية مضادة للرصاص، خلال المباراة التي أقيمت قرب مدينة نيويورك.

وذكرت صحيفة “sunday guardian” أن استخدام الزجاج الواقي جاء ضمن الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية ترامب خلال الفعاليات المفتوحة، خصوصًا التجمعات والمناسبات التي تقام في الهواء الطلق.

وأصبح هذا الإجراء جزءًا من التدابير الأمنية التي يعتمدها جهاز الخدمة السرية الأمريكي عقب محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2024 بمدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وتستخدم ألواح الزجاج الشفافة المقاومة للرصاص خلال المناسبات الخارجية، حيث يتم وضعها بشكلٍ استراتيجيٍ حول المنصات أو أماكن جلوس الشخصيات المستهدفة، بهدف توفير الحماية مع الحفاظ على الرؤية المباشرة للجمهور.

وتختلف الإجراءات الأمنية في الفعاليات المفتوحة عن الأماكن المغلقة، إذ تكون عمليات التفتيش والسيطرة على الحضور أكثر صعوبة بسبب طبيعة المواقع الخارجية، ما يتطلب وسائل حماية إضافية.

وشهد ملعب “ميتلايف” المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف وسط فرص محدودة من المنتخبين.

"You see the President of the United States… you've got the President of FIFA, and that looks like Ronaldo" 👀 pic.twitter.com/RtJcTGFZxO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 19, 2026

🇺🇸🇪🇸🇦🇷 Trump is officially in the building!



Writer: Samuel pic.twitter.com/t29hy9knNc https://t.co/s9MhMDgFYG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 19, 2026

Aboard Marine One, @POTUS flies over MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, ahead of today's @FIFAWorldCup Final pic.twitter.com/XdSlc2UODE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 19, 2026