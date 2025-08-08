تجاذبات على مسار تشكيل الحكومة الموحدة.. بين إرادة الشعب وضغوط الأطراف الدولية

أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا” بأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته ما زالت مترددة في استبعاد مجلسي النواب والدولة من عملية اختيار رئيس الحكومة الموحدة القادمة، رغم المطالب المتزايدة بإنهاء احتكار هذين المجلسين لمسار تشكيل السلطة التنفيذية.

وأوضح المصدر أن هذا التردد جاء بعد سلسلة زيارات أجرتها المبعوثة الأممية إلى المملكة المغربية والمملكة المتحدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذه اللقاءات على موقفها النهائي، في ظل اتهامات بوجود ضغوط خارجية قد تعيد إنتاج نفس الأجسام السياسية الحالية.

وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية يتمسكون بما يُعرف بـ “الخيار الرابع”، الذي يقوم على استبعاد المجلسين كلياً من اختيار رئيس الحكومة، وتوسيع قاعدة المشاركة لضمان تمثيل أوسع لإرادة الشعب الليبي، بما يشمل مكونات سياسية ومجتمعية فاعلة خارج إطار الأجسام القائمة.

يُشار إلى أن الخيار الرابع يقوم على إيجاد آلية بديلة لانتخاب أو اختيار رئيس الحكومة، بعيداً عن سلطة مجلسي النواب والدولة، بما يضمن الشفافية وتوسيع دائرة التمثيل.

ويلقى هذا الخيار دعما شعبيا كبيرا لإنهاء احتكار المجلسين، ودعم أي مسار يفتح الباب أمام تمثيل أوسع، بينما يبدي آخرون تخوفهم من إطالة أمد المرحلة الانتقالية.

كما أكد المصدر أن أي تأخير في حسم آلية اختيار رئيس الحكومة قد يعرقل تشكيلها قبل المواعيد المفترضة، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية.