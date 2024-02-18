تجارة الإمارات تُسجل أرقاما تاريخية خلال عام 2023

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات، أرقاما تاريخية خلال عام 2023.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم “حوالي 953 مليار دولار” في عام 2023.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على منصة “إكس-توتير سابقا: لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي نصل هذه الأرقام، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات رسخت جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، حتى قفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26بالمئة، ومع تركيا لأكثر من 103 بالمئة، ومع هونغ كونغ في الصين 47 بالمئة، ومع الولايات المتحدة 20 بالمئة، وذلك خلال عام واحد فقط.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية، والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.

يذكر أن النفط هو العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، لكن مع انخفاض أسعار النفط عالميا، بدأت الحكومة الإماراتية في التركيز على قطاعات أخرى، مثل السياحة، العقارات، الخدمات المالية، التكنولوجيا، فجميعها جعلت من أبو ظبي رائدة في أغلب المجالات ومن أجمل مدة العالم ومقصدا للسياح من معظم الدول.