تجاوزت 20 مليار يورو.. حجم مساعدات «الناتو» إلى أوكرانيا منذ بداية العام

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، “بأن الدول الأعضاء في الحلف قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تجاوزت قيمتها 20 مليار يورو منذ مطلع العام الحالي”.

وقال روته: “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قدم الحلفاء لأوكرانيا أكثر من 20 مليار يورو من الدعم العسكري لعام 2025”.

وأكد أن الحلف “سيواصل دعمه لكييف”، مشيدا في الوقت نفسه، “بالجهود الأمريكية الرامية إلى تسوية النزاع”.

وقال روته، إنه “يتعين على الدول الأعضاء في الحلف “الحفاظ على دعمهم إلى أوكرانيا وتعزيزه لتغيير مسار الحرب وردع العدوان المستقبلي، وتمكينها من التفاوض من موقع قوة”.

وفي شهر يناير الفائت، أفادت بيانات موثقة لوزارة المالية الأوكرانية وجامعة كيل، “بأن 32 دولة عضواً في “الناتو” بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا وكندا والنرويج وبولندا ودول أخرى، موّلت أوكرانيا بـ 191.2 مليار دولار في الفترة من فبراير 2022 إلى منتصف يناير من هذا العام، وشمل ذلك، مساعدات مالية، تستخدم لدعم النفقات الاجتماعية بميزانية أوكرانيا بقيمة 43.3 مليار دولار، وبلغ حجم المساعدات الإنسانية نحو 13.4 مليار دولار، وتم نقل أسلحة بقيمة 133.4 مليار دولار”.

وأشارت البيانات إلى أن “الولايات المتحدة وحدها قدمت أكثر من نصف هذه الأموال لأوكرانيا بنحو 54% من إجمالي المساعدات، أو مايعادل 103.8 مليار دولار”.