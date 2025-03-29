حصيلة مروّعة.. زلزال ميانمار «المدمّر» يخلّف آلاف القتلى والجرحى

لقي 1002 شخصا مصرعهم وأصيب 2376 آخرون أمس الجمعة، إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.

في غضون ذلك، قال مسؤول في ميانمار، إن “أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو تحوّل إلى “منطقة تضم عددا كبيرا من الضحايا” بعد الزلزال”.

ووجّه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، “نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، وأعلن حالة الطوارئ في ست مناطق”.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها “أطلقت نظامها لإدارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في بورما، إضافة إلى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى”.

هذا “وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد”.

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك، “إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمشل مباني شاهقة”.

وكان “وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت- الأحد، ومركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، واعقبته هزات لاحقة، بلغت قوة إحداها 4ر6 درجة”.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭



This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

Mandalay’s historic Shwe Boan Shein Mosque, in Myanmar destroyed. Dozen dead or missing inside. #earthquake pic.twitter.com/dBGiMeCHhx — Anonymous (@YourAnonCentral) March 28, 2025

❗️🇲🇲 – Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.



A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.



The 7.7 magnitude quake, centered near… pic.twitter.com/SD3sgcUlff — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 28, 2025