تجاوز 122 مليون زائر.. السعودية تكشف عدد قاصدي «الحرمين الشريفين»

كشفت السعودية، عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، ما بين مصلين ومعتمرين، حيث قارب المليونين”.

وبحسب وكالة “واس”، ذكرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هجري، بلغ 122,286,712، تمثل 16,558,241 معتمرا، و75,573,928 مصليا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30,154,543 مصليا”.

جدير بالذكر أن “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة”، وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قالت إن “أكثر من 4 ملايين مصل ومعتمر أدوا مناسكهم في المسجد الحرام، في ليلة 29 رمضان”.