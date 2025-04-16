تجاوز 3300 دولار.. أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها

وسط تصاعد التوتر التجاري، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات بيانات وكالة رويترز، “ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3281 دولار للأونصة (الأوقية)، وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة”.

ووفق رويترز، “ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.9 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 3300 دولار للمرة الأولى على الإطلاق”.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد): “تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب، وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى”.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة “سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، “ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار”.

في السياق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الكرة في ملعب الصين في النزاع التجاري”، وأكدت ليفيت أن “ترامب يعتقد أن الصفقة ضرورية بالنسبة لبكين أكثر من واشنطن”.

وقالت ليفيت: “لقد أوضح الرئيس موقفه من الصين، ولدي تصريح إضافي أطلعني عليه للتو في المكتب البيضاوي.. الكرة في ملعب الصين، على الصين أن تعقد الصفقة معنا ونحن لسنا مضطرين إلى عقد صفقة معهم”.