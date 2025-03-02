تجاوز 88 ألف مشارك.. تمديد التّسجيل لِـ«مبادرة تحدّي القِراءة العَربي»

أعْلن المُنسّق الوطني لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي- ليبيا الدّكتور “علي قنون” عن “تجاوزِ عددِ المشاركين في المبادرة 88 ألف تلميذ وطالب من مُختلف أنحاء ليبيا”.

وأضاف المُنسِّق الوطني للمبادرة عن “تمديد فترة التّسجيل في المبادرة إلى يوم 15 مارس الجاري، حصرا عن طريق مشرفي المبادرة بالمؤسّسات التّعليمية، داعياً المشرفين إلى سرعة تسجيل التلاميذ والطلاب قبل قفل أبواب التّسجيل عبر الرّابط أدناه”.

وأضاف “قنون” بأنّ “المرحلة القادمة هى مرحلة كتابة، ووضع مُلخصات الكُتب فى المنظومة الإماراتية عن طريق الطلبة أو مشرفي المبادرة بالمدارس، وفي حال وجود أي مشكلة فى توثيق مُلخصات الكُتب يُمكن التواصل مع مشرفي المبادرة على مستوى المراقبة أو المنطقة التّعليمية”.

وأضاف “أنّ مشرفي المبادرة بالمؤسّسات التّعليمية سيقومون بترشيح الطلبة المـتاهِّلين للمنافسة فى المراحل المُتقدّمة، عن طريق منظومة التّسجيل، والتي ستعقبها عملية تدريب وتهيئة للطلبة المتأهلين على عمليات التّقييم”.

وأشار المُنسِّق الوطني للمبادرة بأنّ “هدف الوزارة من المشاركة في هذه المبادرة هو؛ تشجيع أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب على قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب غير المنهجية بحيث تكون القراءة سلوكًا يومياً يؤثر بشكلٍ مُباشر في تعزيز خيال وتوسيع مدارك التلاميذ والطلاب ، وتطوير مهاراتهم النّقدية، ممّا يدعم بناء شخصية متكاملة ومُتعلّمة، ويُساعد على تقدّم ورقي بلادنا الحبيبة”.

رابط قوائم المُسجّلين: https://drive.google.com/drive/folders/1MMVQAUlSP7-pvp8Ijt8ER-y3ajXo2SHO?usp=sharing.

رابط منظومة التٌسجيل: https://arcp-s.arabreadingchallenge.com/login?tl=1+GviAW/vm1nkz3kcdIS5g.

رابط تسجيل لجان المبادرة: https://forms.office.com/r/Pw93fRGHGL.

رابط نموذج توثيق النشاطات الخاصة بلجان المبادرة: https://forms.office.com/r/iFcAWsGgYQ.

