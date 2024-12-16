تجدد التحذيرات من جريان الأودية والفيضانات

حذر مركز الاتصال المحلى 1415، من جريان بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، ومن فيضانات محدودة في بعض الاماكن، في مناطق سبها وإدري الشاطئ وأوباري ومرزق وما جاورها”.

كما توقع المركز، “هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، بداية من مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى يومي الثلاثاء الأربعاء المقبلين، مصحوبة بخلايا رعدية”.

ودعا المركز المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مسارات الأودية وتجمعات المياه، ومتابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية”.