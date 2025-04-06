تجدد الحرائق في الأصابعة.. حالات اختناق وتضرر منازل

أكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، تسجيل “عودة اندلاع الحرائق في منازل الأهالي داخل المدينة”، مشيرا إلى أن “الأوضاع العامة ما تزال شبه مستقرة”.

ووفق صفحة “الاصابعة الآن”، أكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، “أن الأوضاع في المدينة لازالت في استمرار الحرائق منذ 19 فبراير الماضي وحتى اليوم، بما في ذلك خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، وآخرها صباح الجمعة”.

وأضاف: “الحرائق الأخيرة تسببت في تعرض نحو عشرة مواطنين لحالات اختناق، وقد تلقوا الإسعافات الأولية في المراكز الطبية القريبة دون تسجيل حالات خطيرة”.

وقال: “يتم التنسيق مع هيئة السلامة الوطنية لتوفير سيارات إضافية في ثلاث نقاط محددة، والجهود مستمرة من رجال الدفاع المدني رغم محدودية الإمكانيات، مع دعم لوجستي من البلدية”.

وقال: “الحرائق مستمرة، وتجاوز عدد المنازل المتضررة 160 منزلا، ويجري تحديث البيانات”.

وأضاف: “لم يصل الفريق المختص من مالطا للمساعدة في تحديد أسباب الحرائق، كما تداولت مواقع التواصل”.

وتابع: “نكللب الدولة بتكثيف الجهود ودراسة أسباب الحرائق، سواء بخبرات محلية أو دولية”.

هذا “واندلعت سلسلة من الحرائق الغامضة منذ فبراير الماضي، في عدد من المنازل دون أن تعرف أسبابها رغم تشكيل عدة لجان للتحقيق”.