قتلى بقصف إسرائيلي على غزة.. دول أوروبية ترحب بالخطة العربية لـ«إعادة الإعمار»

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السبت، أنهم “يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع”.

وذكر الوزراء في بيان مشترك: “تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وأعلنت مصر عن “الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة”.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أن “القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة”.

وقال السيسي: “تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه”.

وفي سياق آخر، “قتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب غزة اليوم، وأصيب 8 آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة تقوم بإزالة الركام في بلدة بيت حانون شمال القطاع”.

وفي سياق منفصل، قال وكيل وزارة الأوقاف في غزة: إن “الاحتلال دمر ما يزيد عن 1119 مسجدا من أصل 1244 مسجدا في القطاع بنسبة تصل إلى 90%”.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت: “خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد مسيرة درون تجتاز من الأراضي الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة حيث تمت مراقبتها طيلة تحليقها”.

وأضاف البيان “في وقت سابق صباح اليوم ، “هاجمت طائرة لسلاح الجو مسيرة الدرون وعددا من المشتبه فيهم الذين قاموا بجمعها في منطقة جنوب القطاع”.