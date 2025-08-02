تجديد التعاون الاقتصادي والأمني.. اعتراف أمريكي رسمي بسيادة المغرب على الصحراء

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، جدد خلالها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي.

وأكد ترامب في رسالته على أهمية الشراكة “القوية والدائمة” التي تربط بين واشنطن والرباط، مشدداً على المضي قدماً في الأولويات المشتركة المتعلقة بالسلام والأمن في المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقات أبراهام، وتعزيز مكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الشعبين المغربي والأمريكي.

يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في عام 2020 عن اعتماد خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية، معبرة بذلك عن موقفها الداعم لمغربية المنطقة، كما قررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في جنوب المغرب.

ويؤكد المغرب في المقابل على التزامه الدائم بالقضية الفلسطينية وانخراطه في الجهود الدولية من أجل إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، في إطار من التعاون البناء مع شركائه الإقليميين والدوليين.