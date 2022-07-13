صوّت مجلس الأمن، خلال جلسته اليوم الأربعاء، بالإجماع على تجديد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا حتى نوفمبر 2023.

كما صوت المجلس، بالإجماع على قرار يدين محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

وأعرب القرار الأممي عن القلق البالغ من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار وفق نص القرار 1970 لسنة 2011.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، أولهما في 25 يوليو الجاري، لتقديم إحاطة البعثة الأممية، وثانيهما يوم 28 يوليو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ويأتي إعلان مجلس الأمن عن عقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، مع قرب انتهاء ولاية البعثة الأممية وولاية عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في نهاية يوليو الجاري.