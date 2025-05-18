تجربة أكثر شمولاً.. تيك توك تكشف عن أدوات مبتكرة لدعم «ذوي الهمم»

أعلنت منصة “تيك توك” عن إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين من ذوي الهمم، بما يشمل ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والمعرفية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أن تعزيز إمكانية الوصول إلى المحتوى على المنصة ليس مجرد ميزة تصميم، بل يمثل أولوية مستمرة لضمان توفير بيئة رقمية شاملة وإيجابية لجميع المستخدمين.

من أبرز هذه الأدوات الجديدة خاصية “النصوص البديلة” للصور، التي تسمح لمنشئي المحتوى بإضافة وصف نصي دقيق للصور عند تحميلها أو حتى بعد نشرها، وتعتمد المنصة حالياً على تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص بديلة تلقائية يمكن لبرامج قراءة الشاشة قراءتها بصوت عالٍ، مما يعزز تجربة المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر. كما يمكن للمبدعين تعديل هذه النصوص لضمان دقتها. Ok p

بالإضافة إلى ذلك، وفرت تيك توك ميزة زيادة تباين الألوان داخل التطبيق، مما يسمح بتحسين وضوح النصوص والأيقونات والعناصر البصرية، وهو ما يساعد المستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو حساسية تجاه الألوان ذات التباين المنخفض. ويمكن تفعيل هذه الميزة بسهولة من إعدادات إمكانية الوصول داخل التطبيق.

كما يدعم التطبيق الآن إعدادات النص العريض (Bold) على مستوى الجهاز، حيث يتم عرض جميع النصوص بشكل أكثر سماكة تلقائياً إذا كان المستخدم قد فعل هذه الإعدادات على جهازه، مما يسهل القراءة بشكل كبير.

وتأتي هذه الأدوات الجديدة لتكمل مجموعة الميزات التي توفرها تيك توك مسبقاً، مثل التسميات التوضيحية التلقائية للفيديوهات، والوضع الليلي، وخاصية تحويل النص إلى كلام، وتحريك الصور المصغرة. كما تم إعادة تصميم صفحة إعدادات إمكانية الوصول لتكون أكثر سهولة في الوصول والتنقل بين مختلف الأدوات.

تعكس هذه الخطوات التزام “تيك توك” المستمر بتوفير تجربة رقمية شاملة تضمن حقوق وإمكانيات جميع المستخدمين، وتعزز من مكانتها كمنصة اجتماعية رائدة تواكب تطورات التكنولوجيا والاحتياجات المتنوعة للمجتمع الرقمي.