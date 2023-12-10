تجمع أشراف ليبيا يُؤكد دعمه تشكيل حكومة جديدة موحدة

أعلن تجمع الأشراف من أجل الاستقرار والسلام بليبيا، دعمه لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك في خطاب وجهه التجمع إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول المستجدات السياسية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكد التجمع على أن الحوار السياسي يجب أن يكون قائماً على مبدأ التوسعة ودعوة كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وجمعيات المجتمع المدني والوجوه المجتمعية الفاعلة.

وطالب تجمع الأشراف بالاهتمام بالشخصيات الوطنية والقبلية والأعيان، وكذلك التفاعل إيجاباً مع الأصوات الخفية التي لا تبرز إعلاميا ولكنها مؤثرة واقعياً بحكم فاعليتها وتاريخها وتواجدها المجتمعي.

كما أكد تجمع أشراف ليبيا على دعمه وبشدة تشكيل حكومة جديدة واحدة موحدة، مشيراً إلى أن هذا الطريق قد لا يعجب المنتفعين ولكنه الأقرب لصناعة دولة قوية مؤثرة ومستقرة.