تجمع الأحزاب الليبية: اتفاق البعثة الأممية وقطر يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن قلقه البالغ وأسفه العميق إزاء خطوة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتوقيع اتفاق تمويلي مع دولة قطر لإدارة ما يُسمى بـ”الحوار السياسي المهيكل”.

واعتبر التجمع في بيان تلقت شبكة”عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا فاضحًا لصلاحيات البعثة الأممية وتدخّلًا مباشرًا في الشأن السيادي الليبي، مؤكّدًا أن أي خطوة من هذا النوع تُعد خروجًا صارخًا عن حياد البعثة وتحولها من جهة دعم إلى جهة وصاية تمهّد لتمرير أجندات خارجية.

وأشار البيان إلى أن إبرام البعثة لتفاهمات مالية وسياسية مع دولة أجنبية دون علم أو تنسيق مع أي مؤسسة ليبية رسمية يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، وطريقة عمل لا تليق ببعثة أممية يفترض بها احترام الدولة المضيفة.

ووصف التجمع الاتفاق بأنه انحراف خطير عن الدور الذي جاءت البعثة من أجله، وأنه يثير شكوكًا جدية حول نوايا البعثة وطبيعة المسار السياسي الذي تحاول فرضه، خاصة بعد تكرار محاولاتها تجاوز المبادرات الوطنية وتهميش الأطراف الليبية.

وحذر التجمع من أن الحوار المموّل من الخارج لا يمكن اعتباره حوارًا وطنيًا، ولا يمكن الوثوق بمخرجاته، مؤكدًا أن أي جهة لا يحق لها فرضه على الليبيين تحت غطاء “الرعاية الأممية”.

ووصف البيان الخطوة بأنها محاولة لإعادة تدوير مسارات سياسية مرفوضة وشكليات تفاوضية لا هدف لها سوى تمديد الأزمة، مؤكدًا أنها تساهم في تعميق الانقسام وتقويض الثقة وإضعاف أي فرصة لبناء مسار ليبي خالص بقيادة الإرادة الوطنية.

وحمل تجمع الأحزاب البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصرف، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لمراجعة الخطوة ووقف ما وصفه بـ”العبث الذي يمس جوهر العملية السياسية في ليبيا”.

كما أكد التجمع رفضه التام للتعامل مع أي مسار سياسي أو خارطة طريق تُبنى على تمويل خارجي أو تفاهمات مريبة تُدار من وراء ظهر الليبيين، مشددًا على أن العملية السياسية في ليبيا ملك لليبيين وحدهم ولا يملك أحد حق العبث بها أو رهنها لطرف خارجي.

وطالب البيان البعثة الأممية بـتوضيح شامل وعاجل لأسباب ودوافع الاتفاق، وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية ذات صلة، وتقديم اعتذار رسمي عن هذا السلوك الذي يمس سيادة الدولة ويستخف بإرادة الشعب.

وختم تجمع الأحزاب بيانه بالتأكيد على التمسك بالمسار الوطني الخالص، والوقوف ضد أي محاولات لفرض حلول مستوردة أو تمويل خارجي للتأثير على مستقبل البلاد، مؤكدًا أن ليبيا لن تُبنى بالأموال القادمة من الخارج، بل بإرادة الليبيين وحدهم وبحوار وطني حقيقي لا يشوبه تمويل أو وصاية.