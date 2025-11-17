تجمع الأحزاب الليبية: البعثة الأممية فقدت المصداقية و«الحوار المهيكل» بلا جدوى

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا عاجلًا أعرب فيه عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما اعتبره عبثًا من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ما يسمى بـ”الحوار المهيكل”، منتقدًا ما وصفه بتغيير البعثة المستمر لشروط وآليات اختيار المشاركين.

وقال التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إن البعثة أعلنت في بيانها الأول معايير محددة للمشاركة، لكنها عادت لتطرح شروطًا جديدة ومتناقضة، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس — بحسب نص البيان — “تخبطًا وارتباكًا وفقدانًا كاملًا للمصداقية”.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لا يمكن فهمها إلا باعتبارها محاولة لإدارة الأزمة بدل حلّها، وجرّ القوى السياسية إلى “طاولة حوار بلا قيمة ولا هدف”، معتبرًا أن المسار المطروح “لا يعدو أن يكون محاولة لكسب الوقت وترقيع مرحلة فاشلة جديدة من مراحل العبث الدولي بالشأن الليبي”.

وشدد التجمع على أنه أعلن سابقًا وبوضوح كامل رفضه المشاركة في أي “حوار صوري”، مؤكدًا أن ليبيا لن تُبنى عبر “اجتماعات شكلية أو مبادرات معلبة أو مقترحات مفصلة على مقاس أطراف معينة”.

وأضاف أن موقفه لن يتغير مهما قامت البعثة بـ”تغيير الأرقام أو المعايير أو الأسماء”.

ووصف البيان ما تقوم به البعثة بأنه “مهزلة سياسية مكتملة الأركان”، لا تحترم عقول الليبيين ولا تراعي معاناتهم، وتمثل — وفق البيان — استمرارًا لنهج جعل البلاد “تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات تحت إدارة الأمم المتحدة نفسها”.

وذهب تجمع الأحزاب إلى حد القول إن البعثة تسعى لتمرير “ترتيبات مشبوهة” تحت عنوان الحوار، معتبرًا أن الأمر لا يتجاوز “عرضًا مسرحيًا رديئًا الهدف منه إعادة تدوير أزمة لا يريدون لها أن تنتهي”.

وفي ختام بيانه، حمّل التجمع البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن العبث الجاري، مؤكدًا أن أي مسار سياسي لا يقوم على احترام الإرادة الوطنية والمعايير الصادقة والثابتة لن يلقى منه إلا “الرفض والمواجهة السياسية العلنية”.