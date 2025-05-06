تجمع الأحزاب الليبية: تسجيل «الدرسي» صدمة أخلاقية تستدعي محاسبة عاجلة دولياً

عبّر تجمع الأحزاب الليبية عن صدمته الشديدة من محتوى التسجيل المُسرّب المنسوب للنائب إسماعيل الدرسي، واصفًا إياه بـ”المروّع وغير المسبوق”، ومقارنًا مضمونه بأبشع الانتهاكات التي لم تُشهد حتى في أكثر أنظمة الفصل العنصري قسوة.

وأشار التجمع في بيان تلقى موقع “عين ليبيا” نسخة منه، إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تُنذر بانهيار أخلاقي خطير وتحول قاتم في المشهد السياسي الليبي، وتُهدد مساعي تشكيل حكومة وطنية موحدة، وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية.

كما دعا البيان النائب العام الليبي والمحاكم الدولية إلى فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من تورط في الواقعة، مطالبًا بوقف استغلال المناصب لتصفية الخصوم السياسيين.

وختم التجمع بيانه بالقول: “لك الله يا وطني في زمن غابت فيه القيم والمبادئ والأخلاق”.