«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو لإدارة حيادية للمصالحة الوطنية

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه البالغ حيال التطورات الأخيرة المرتبطة بملف المصالحة الوطنية، وعلى رأسها قرار تعيين علي الصلابي مستشارًا لرئيس المجلس الرئاسي في هذا الملف الحيوي، معتبرًا أن هذا التعيين قد يؤثر على وحدة النسيج الاجتماعي ومستقبل الدولة الليبية.

وأكد التجمع في بيان لشبكة “عين ليبيا”، أن إدارة المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم بعقلية الإقصاء أو عبر الاعتماد على شخصيات مثيرة للجدل، مشددًا على أن نجاح أي مسار للمصالحة يرتبط أولًا بثقة الليبيين، وبحيادية القائمين عليه، وبقدرتهم على التواصل مع جميع الأطراف دون استثناء أو انحياز سياسي أو أيديولوجي.

وأشار البيان إلى أن تعيين شخصية مثار جدل وانقسام داخل المشهد السياسي لا يخدم المصالحة الوطنية، بل قد يقوض مسارها ويعيد إنتاج أجواء الشك وعدم الثقة، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى شخصيات جامعة، لا ترتبط بذاكرة الصراع، ولا تثير مخاوف الإقصاء أو الهيمنة.

وشدد تجمع الأحزاب الليبية على أن ملف المصالحة الوطنية يجب أن يُدار فوق الحسابات السياسية الضيقة، وبشراكة حقيقية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية، مع إشراك ممثلين عن الضحايا والمهجرين وكافة مكونات المجتمع الليبي، بعيدًا عن فرض أي أمر واقع أو قرارات أحادية قد تؤثر على الاستقرار الهش في البلاد.

ودعا التجمع رئيس المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في هذا القرار، واعتماد معايير واضحة تستند إلى الحياد والاستقلالية والكفاءة والقبول العام، بما يضمن حماية مسار المصالحة وحفظ ما تم تحقيقه من خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وختم البيان بالتأكيد على أن ليبيا اليوم لا تحتمل المزيد من الاستقطاب، وأن المصالحة الوطنية ليست مشروع أشخاص، بل مشروع وطن، وأي توظيف سياسي لها سيُحمَّل أصحابه مسؤولية تاريخية أمام الشعب الليبي.