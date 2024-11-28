تجمع الأحزاب الليبية يدق ناقوس الخطر ويحذر من مؤامرة دولية

حذر تجمع الأحزاب الليبية من مؤامرة دولية تُحاك ضد ليبيا، يقودها المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال التجمع إن قضية المهاجرين غير الشرعيين وعديمي الجنسية في ليبيا التي سلطت عليها الضوء قناة “بي بي سي” البريطانية، ما هي إلا وسيلة جديدة لتدويل ملف حساس، مستغلين الانقسام السياسي في البلاد لابتزاز الحكومتين ودفعهما نحو القبول بمخططات خطيرة تهدف إلى توطين هؤلاء المهاجرين داخل ليبيا.

وأعلن التجمع في بيانه، عن رفضه القاطع لآي محاولة توطين المهاجرين أو منح الجنسية دون مراعاة السيادة الوطنية، داعيا الحكومتين إلى تجاوز الخلافات والعمل معا لمواجهة هذه المؤامرة.

وأهاب تجمع الأحزاب الليبية بالشعب الليبي للخروج في مظاهرات سلمية عارمة ضد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.

وطالب البيان من المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا واستغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق أجندات سياسية.