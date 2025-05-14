تجمع الأحزاب الليبية يدين بشدة أحداث طرابلس ويطالب بتدخل عاجل ووقف فوري لإطلاق النار

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بياناً عاجلاً أدان فيه بأشد العبارات ما وصفه بـ”العبث والانحدار الأخلاقي والوطني”، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى تعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر والدمار.

وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية يمثل “جريمة متكاملة الأركان”، مطالباً في هذا السياق بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، داعياً كافة العقلاء والحكماء والوطنيين إلى التدخل العاجل لفرض لغة الحوار والتعقل.

ودعا البيان إلى خروج جميع التشكيلات المسلحة من مدينة طرابلس بشكل فوري، حفاظاً على حياة المدنيين ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة تحمّل البعثة الأممية مسؤولياتها، ودعوتها إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، مع تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات على من تسببوا في سفك الدماء وتدمير الممتلكات.

كما حمّل التجمع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وكافة أطراف الصراع المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها العاصمة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على أرواح المدنيين ووحدة الوطن يجب أن يكون فوق كل اعتبار، داعياً إلى العمل الفوري لإنهاء هذا الانفلات الأمني.