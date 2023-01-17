تجمع الأحزاب الليبية يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر حزب صوت الشعب في العاصمة طرابلس، الاجتماع الثاني بين تجمع الأحزاب الليبية برئاسة د. عبد الله التقاز رئيس التجمع، ووفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الأول ناجي مختار.

وتناول الاجتماع خارطة الطريق التي طرحها التجمع لحل المشكل السياسي في ليبيا، حيث تم الأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس الدولة حول بعض المصطلحات المتضمنة بالمبادرة.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لوضع الخارطة فى شكلها النهائي فى أقرب وقت ممكن، حتى يتم عرضها بشكل مشترك على مختلف الأجسام السياسية محليا وإقليميا ودوليا.

وعقب انتهاء الاجتماع، أقام تجمع الأحزاب الليبية حفل غداء للمشاركين في الاجتماع.