تجمع الأحزاب الليبية يعقد ملتقاه الأول

عُقِد اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، الملتقى الأول لتجمع الأحزاب الليبية، بحضور أكثر من 500 شخصية ومشارك من كافة الأطياف السياسية في ليبيا.

كما شارك في فعاليات الملتقى البعثة الأممية للدعم ممثلة في إيناس أحمد رئيس المكتب السياسي للبعثة رفقة مدير المكتب الإعلامي للبعثة، إلى جانب ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وسفير دولة النيجر ونائب سفير دولة الجزائر، ووزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية ووكيل وزارة الزراعة والرياضة والإسكان والصحة، وعدد من المترشحين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتم تغطية الحدث من مختلف وسائل الإعلام الليبية والعربية والأجنبية.

وبعد أن تم تلاوة العديد من الكلمات الشارحة لأهداف التجمع، تم الإعلان عن ميلاد تجمع الأحزاب الليبية بعدد 24 حزب سياسي معتمد والذي يعد الآن أكبر قوة سياسية على الخارطة الليبية.

وعلى إثر ذلك تم تلاوة بيان باسم التجمع حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.