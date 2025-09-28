«تجمع الأحزاب الليبية» يعلن انسحابه التام من مبادرة «صنّاع السلام» ويحذر من تزييف الحقائق

تابع تجمع الأحزاب الليبية باهتمام بالغ البيان الصادر عن منظمة صنّاع السلام بشأن الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا في تونس بتاريخ 18 سبتمبر 2025، وما تضمنه البيان الختامي من مواقف تم نسبها بشكل خاطئ إلى الأحزاب الليبية.

وأكد التجمع في بيان رسمي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه لم يكن هناك أي مشاركة من الأحزاب الليبية في هذا الاجتماع، كما لم يتم تفويض أي شخص أو جهة لتمثيلها.

واعتبر ما ورد في البيان محاولة تضليلية، واستغلالًا غير مقبول لاسم الأحزاب الليبية بهدف منح شرعية مصطنعة لمسار يفتقر أصلاً إلى القبول الشعبي والشرعية الوطنية.

كما شدد تجمع الأحزاب الليبية على رفضه القاطع لما تم تضمينه من إيهام بوجود دعم حزبي للمواقف التي تم الإعلان عنها في البيان، وأكد على انسحابه التام من المبادرة التي تشرف عليها منظمة صنّاع السلام.

وأوضح أن هذه المبادرة تفتقر إلى الشفافية، وعدم وجود ضمانات تمثيلية متوازنة، ما يجعلها غير مقبولة من الناحية السياسية.

وبالرغم من تقديره لجهود جميع الأطراف الداعمة لمسار السلام والاستقرار في ليبيا، إلا أن التجمع أشار إلى أن أي مبادرة سياسية لا تعتمد على مشاركة حقيقية وفعالة للأحزاب السياسية الليبية، وتفتقر إلى التوازن في تمثيل الأطراف، تبقى باطلة من حيث الشرعية السياسية، ولا تعبر عن الإرادة الوطنية للشعب الليبي.

كما حذر التجمع من مغبة الاستمرار في تزييف الحقائق أو محاولة الزج باسم الأحزاب في مسارات مشبوهة.

وأكد على احتفاظه بحق اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية لمواجهة أي محاولة للتقليل من مكانة الأحزاب أو تهميش دورها الوطني.