تجمع الأحزاب الليبية ينفي رعايته لملتقى جنيف ويعلن مقاطعته لمخرجاته

أفاد تجمع الأحزاب الليبية بأنه قد رصد بدقة واهتمام ما جرى تداوله مؤخراً من أخبار ومعلومات تتعلق بملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته مدينة جنيف السويسرية، وأبدى التجمع دهشته الشديدة واستنكاره البالغ لما حملته الشعارات والمواد الإعلامية والتغطيات المصاحبة لهذا الملتقى، والتي ادعت كذباً وزوراً بأن الفعاليات تنعقد “تحت رعاية الأحزاب السياسية”، وهو زعم عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمت للواقع الفعلي بأي صلة كانت.

وبناءً على هذا المغالطة، شدد تجمع الأحزاب الليبية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، على أنه لم يمنح أي تفويض للمجتمعين هناك، كما لم يخول أي طرف، سواء كان جهة أو شخصاً، للحديث باسمه أو الادعاء بتمثيل الأحزاب السياسية في ليبيا، أو الادعاء بأنها ترعى هذا الملتقى.

ويرى التجمع أن أي مساعٍ لإقحام اسمه أو اسم الأحزاب السياسية الليبية في هذا المسار إنما هي خطوة تجافي الحقيقة تماماً، وتهدف بشكل مباشر إلى تضليل الرأي العام الليبي.

وفي الوقت ذاته، أعاد التجمع تأكيد موقفه الثابت والداعم بلا تحفظ لأي مساعٍ وجهود وطنية مخلصة تبتغي وضع حد للأزمة الليبية الراهنة، ولكن يشترط التجمع لذلك أن تتأسس هذه الجهود على إجماع وطني حقيقي بين الليبيين، وأن تكفل تمثيلاً منصفاً لكل أطياف الشعب الليبي وقواه السياسية والاجتماعية الفاعلة، بعيداً عن سياسات التهميش، أو الاختيار الانتقائي، أو محاولات فرض سياسة الأمر الواقع.

كما أوضح التجمع في بيانه أن الشرعية السياسية الحقة لا يمكن هندستها أو صناعتها داخل الغرف والاجتماعات المغلقة، ولا يمكن أن تُفرض فرضاً عبر وثائق أو تفاهمات تفتقد للتوافق الوطني العريض؛ بل إن هذه المشروعية تُستمد حصراً من الإرادة الحرة والخيارات المستقلة للشعب الليبي، ومن خلال المؤسسات الشرعية المقرة والمعترف بها.

وتأسيساً على ما سبق، أعلن تجمع الأحزاب الليبية للعموم وبكل وضوح، عدم اعترافه المطلق بأي نتائج أو مخرجات قد تترشح عن هذا الملتقى، بما في ذلك السيناريوهات المتداولة حول تشكيل حكومة جديدة أو استحداث أي مجالس أو أجسام تنفيذية أو سياسية أخرى، نظراً لأنها تفتقد بالكامل إلى الغطاء القانوني والسياسي والتوافق الوطني الذي يمنحها القبول والمشروعية.

واختتم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على أن إنهاء الأزمة في ليبيا لن يتحقق أبداً عبر مسارات مشبوهة تُدار بعيداً عن الإرادة والسيادة الوطنية، بل إن طوق النجاة الوحيد يكمن في تدشين حوار ليبي-ليبي جامع، لا يستثني طرفاً، ويحتكم بصدق لخيارات الشعب، ويصون سيادة الدولة الليبية ويحمي وحدة مؤسساتها.