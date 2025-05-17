تجمع الأحزاب الليبية يوجه برقية عاجلة للسفارات الدولية: احترموا إرادة الشعب الليبي

وجّه تجمع الأحزاب الليبية في العاصمة طرابلس برقية عاجلة إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الدولية داخل وخارج ليبيا، دعا فيها إلى احترام إرادة الشعب الليبي ورفض التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بأنها “لا تعكس تطلعات المواطنين”.

وأكد التجمع في بيانه على “أهمية احترام حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بعيداً عن أي تدخل خارجي”، مطالباً بعدم تقديم أي دعم أو تشجيع للحكومة الحالية. كما دعا المجتمع الدولي إلى “الاستماع لصوت الشعب الليبي ومساندته في سعيه نحو التغيير الفعلي”.

وختم التجمع برقيته بالتأكيد على تطلعه لتعاون المجتمع الدولي من أجل تحقيق مستقبل أفضل لليبيا، يعكس تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية.

هذا وشهدت ليبيا خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في التوترات السياسية وسط انسداد في المسار الانتخابي، رغم المساعي المحلية والدولية لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وفي هذا السياق، تزايدت الانتقادات لحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتولى مهامها منذ مارس 2021، بعد أن فشلت الانتخابات المقررة في ديسمبر من نفس العام.

وتزامناً مع هذا المشهد، تشهد العاصمة طرابلس ومدن أخرى حراكاً سياسياً وشعبياً متصاعداً، تُطالب فيه مكونات حزبية ومجتمعية بتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ورفض أي تسوية تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه.