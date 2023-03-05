تجمع الأحزاب الليبية يُؤكد دعمه لمبادرة المبعوث الأممي

عُقِد اليوم الأحد، لقاء جمع بين تجمع الأحزاب الليبية والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأكد التجمع خلال اللقاء، مساندته لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلى، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية حرة ومتزامنه تحت إشراف الأمم المتحدة واحترام رغبة الشعب الليبي في ذلك.

كما سلم التجمع للسفير الفرنسي، نسخة من مبادرة التجمع باللغة الفرنسية والعربية مرفقة بمعلومات وافية عن تجمع الأحزاب الليبية.

بدوره أكد السفير تفهم بلاده لمطالب الشعب الليبي، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم الحل الليبي الليبي، وأنها ليست ضد مبادرة المبعوث الأممي.

ويضم التجمع 28 حزباً سياسياً معتمدة، ويعتبر أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.