تجمع الأحزاب الليبية يُسلم مبادرته للمبعوث الأممي

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع ممثلي عن عدة تركيبات حزبية.

وحضر الاجتماع عن تجمع الأحزاب الليبية وفد ممثل للتجمع، حيث تم تسليم مبادرة تجمع الأحزاب الليبية لحل المشكل السياسي في ليبيا للمبعوث الأممي.

كما تم خلال الاجتماع، النقاش حول مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري، وأكد الحاضرون دعمهم للمبادرة.

بدوره أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على اعتماده الكامل على أن يكون للأحزاب الليبية دور فعال في هذا الصدد.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.