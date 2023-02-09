تجمع الأحزاب الليبية يُسلم مبادرته للمجلس الرئاسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم ممثلين عن تجمع الأحزاب الليبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وسلم رئيس التجمع الدكتور عبدالله التقاز نسخة من خارطة طريق تجمع الأحزاب الليبية لحل المشكل السياسي في ليبيا.

وبعد حوار موسع حول الخارطة وحول مسار المصالحة الوطنية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين الطرفين لدراسة الخارطة وذلك للوصول إلى اتفاق مشترك بينهم.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.