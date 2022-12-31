تجمع الأحزاب الليبية يُشكّل لجنة تنسيق جهود المصالحة

عقد تجمع الأحزاب الليبية اجتماعه السابع عشر، اليوم السبت، بمقر حزب صوت الشعب في العاصمة طرابلس.
واستهل الاجتماع الدكتور عبدالله التقاز رئيس تجمع الأحزاب الليبية بكلمة تمنى فيها أن تكون السنة الإدارية الجديدة فاتحة خير وبركة وأن تكون سنة انتهاء كل المآسي والأحزان على الشعب الليبي وأن تصل البلاد إلى بر الأمان وأن يوحد الله كلمة الليبيين على ما فيه خير بلادهم.
واتفق الحاضرون في الاجتماع على جملة من القرارات تمثلت في:
- قبول انسحاب حزب تكنو قراط ليبيا من التجمع
- تسمية رئيس حزب صوت الشعب كناطق رسمي للتجمع
- تشكيل لجنة تُعنى بالتواصل والتنسيق في كل ما يخص جهود المصالحة الوطنية وسيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة بعد اعتماد المحضر في الاجتماع القادم
- الاتفاق على تركيز عمل التجمع في الأيام القادمة حول برنامجه السياسي خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة في الوصول إلى مخرج سياسي يضمن نهاية الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد
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