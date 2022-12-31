تجمع الأحزاب الليبية يُشكّل لجنة تنسيق جهود المصالحة

عقد تجمع الأحزاب الليبية اجتماعه السابع عشر، اليوم السبت، بمقر حزب صوت الشعب في العاصمة طرابلس.

واستهل الاجتماع الدكتور عبدالله التقاز رئيس تجمع الأحزاب الليبية بكلمة تمنى فيها أن تكون السنة الإدارية الجديدة فاتحة خير وبركة وأن تكون سنة انتهاء كل المآسي والأحزان على الشعب الليبي وأن تصل البلاد إلى بر الأمان وأن يوحد الله كلمة الليبيين على ما فيه خير بلادهم.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على جملة من القرارات تمثلت في: