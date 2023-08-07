تجمع الأحزاب الليبية يُعيد تنظيم عمله السياسي

عقد تجمع الأحزاب الليبية، اجتماعا هاماً، اليوم الاثنين، تم فيه إعادة تنظيم كافة ما يتعلق بعمله على الساحة السياسية.

وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، أفاد رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن تجمع أعاد تنظيم عمله بمكا يكفل أن يكون قوة سياسية فاعلة ومنضبطة على الساحة السياسية الليبية.

وقام تجمع الأحزاب خلال الاجتماع، باختيار مبروك إمبارك رئيسا جديداً للتجمع، وانتصار عاشور نائباً أولاً لرئيس التجمع.

وأشار الشبلي إلى أن هذا الإجراء يأتي وفق لائحة تنظيمية حيث تم غربلة التجمع وإبعاد بعض الأحزاب والاكتفاء بأن يضم 20 حزباً سياسياً من جميع أنحاء ليبيا ما يجعله أكبر تكتل للأحزاب الليبية.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.