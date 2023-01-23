انضمام أحزاب جديدة إلى تجمع الأحزاب الليبية

عقد تجمع الأحزاب الليبية، اليوم الاثنين، بمقر حزب صوت الشعب، اجتماعه الثاني للعام الجاري 2023م.

واعتمد التجمع خلال الاجتماع ما ورد فى اجتماعه الأول، كما اتفق الحاضرون على مجمل القضايا المطروحة للنقاش.

وتم خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على انضمام أحزاب جديدة للتجمع وهي:

حزب حماة الوطن حزب التعاون الوطني الحزب الوطني الديمقراطي من أجل العدالة والتقدم الحزب الديمقراطىي

كما تم خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على إصدار البيان الخاص برأي التجمع في الوضع السياسي الحالي.

وبذلك يصبح عدد الأحزاب السياسية المنضمة للتجمع 24 حزبا ليصبح أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.