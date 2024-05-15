تجمع الأحزاب يشجب ما جاء في جلسة مدعي الجنايات الدولية

أعلن تجمع الأحزاب الليبية عن شبجه لما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لإحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول الوضع في ليبيا من تدخل وصفه بالسافر في القضاء الليبي.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب التجمع كل السياسيين ورجال القضاء والوطنيين بضرورة رفض هذا التدخل في الشأن الليبي.

وأكد البيان أن ليبيا غير ملزمة بمخرجات المحكمة لأن ليبيا ليست عضوا موقع ببروتوكول تكوين المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف التجمع في بيانه: “نحن لا نثق في أحكام هذه المحكمة لأنها سياسية وتخضع للحكومات المهينة على مجلس الأمن”.

وأشار بيان التجمع إلى أن المحكمة لم تحاسب مجرمي الحرب للكيان الصهيوني، مؤكدا أن ليبيا بها محاكم وقضاء قادر على محاسبة مرتكبي الجرائم.