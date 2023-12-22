تجمع الأحزاب يُجدد مطالبته بتشكيل لجنة وطنية جامعة ويُحذَّر من التصعيد

أكد تجمع الأحزاب الليبية أن السبب الحقيقي لحالة الانسداد السياسي في ليبيا هو اختزال الحل في مجموعة أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وتجاهل كل المكونات السياسية والمهنية التي تجمع تحت إطارها كل أفراد الشعب من أحزاب ونقابات واتحادات وروابط مهنية.

جاء ذلك في رسالة وجهها التجمع إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وجدد تجمع الأحزاب مطالبته بتشكيل لجنة وطنية جامعة تمثل كا الليبيين في رسم خارطة طريق تجمع كل مكونات الشعب على طاولة واحدة.

وبحسب التجمع، فإن من أهم مهام هذه اللجنة ما يلي:

اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة لتوحيد المؤسسات والإشراف على الانتخابات تنفيذ القوانين الانتخابية بما يجعلها قابلة للتنفيذ دون مشاكل أو عراقيل مساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استكمال العملية الانتخابية بكل يسر وشفافية

واعتبر تجمع الأحزاب أن ما يتم الآن من مناورات هي الفرصة الأخيرة للبعثة الأممية والمجتمع الدولي في إنهاء هذا العبث بمصير وطن ومستقبل شعب وأحلام أجيال أن تعيش في وطن حر ديمقراطي عزيز ومصان، وإلا فإن التصعيد الشعبي لإنهاء دور البعثة وطلب مغادرتها المشهد سيكون أمراً لا بد منه.