تجمع الأحزاب يُدين الاتفاقيات المشبوهة في قطاع النفط الليبي

أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن استيائه العميق إزاء ما يُشاع حول اتفاقيات مشبوهة في قطاع النفط تُهدد مصالح ليبيا وشعبها.

وقال التجمع في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن هذه الاتفاقيات تم توقيعها بصورة غير شفافة ودون مشاركة أو استشارة الشعب الليبي أو مؤسساته الرسمية، ويتعارض ع القانون تماماً والشفافية والمشاركة التي تُشكل أساسا للديمقراطية واستقرار الدولة.

وطالب بيان التجمع من النائب العام اتخاذ إجراءات حول هذه الاتفاقيات تتمثل فيما يلي:

إجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات المشبوهة وكشف الجهات الموقعة عليها ودوافعها الحقيقية ويجب أن يتم تقديم المسؤولين عن هذه الاتفاقيات إلى العدالة ومحاسبتهم عن أفعالهم غير المشروعة التي تضر بمصالح ليبيا وشعبها.

إلغاء القرار المتعلق بإيقاف وزير النفط عن عمله فورا وضرورة أن يشمل تحقيق النائب العام أسباب الإيقاف ودوافعه من قبل الرقابة الإدارية