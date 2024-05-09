تجمع الأحزاب يُدين التدخل «السافر» للبعثة الأممية في الشأن الليبي

أدان تجمع الأحزاب الليبية ما وصفه بالتدخل السافر في الشأن الليبي من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، خاصة من خلال إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التابعة لها.



وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر التجمع أنه لاحظ عبر وسائل الإعلام المختلفة قيام هذه الإدارة بزيارات متعددة لمراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين التابعة لوزارة الداخلية، واطلع على تقارير مضللة صادرة عن البعثة تشير إلى تعرض المهاجرين غير الشرعيين في هذه المراكز إلى انتهاكات واعتداءات جسيمة.

وأكد تجمع الأحزاب أن ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا هو شأن ليبي داخلي تنظمه التشريعات الوطنية، ولا يجوز للبعثة التدخل فيه وفرض وصايتها عليه.

وأشار إلى أن محاولات البعثة تسيس ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا هي محاولة خبيثة تهدف إلى تشويه الأجهزة الأمنية القائمة على إدارة هذا الملف.

ودعا بيان التجمع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلى عدم تمكين أي منظمة بما فيها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من زيارة مراكز الإيواء، لأن هذه الزيارات تُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وتدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي.

كما دعا التجمع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلى تقنين عمل المكاتب التابعة للبعثة والية تنقلها داخل ليبيا وآلية تواصلها مع المؤسسات الحكومية الليبية وفقًا للسياق القانوني والدبلوماسي المتعارف عليه.

التجمع وفي بيانه دعا أيضا، وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لقواعد التواصل مع البعثات الدبلوماسية من الجهات الحكومية.

وطالب تجمع الأحزاب الليبية من بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا بالكف عن التعدي الصارخ على السيادة الوطنية والتركيز فقط على مهمتها الأساسية التي تختصر في المساندة والدعم للوصول إلى الانتخابات.

واختتم التجمع بيانه بالقول، إنه يرى أن استمرار بعثة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية الليبية دون احترام السيادة الليبية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية ولن يساهم في حلها وسيكون أحد أهم الأسباب للمطالبة بإنهاء دور البعثة في ليبيا بشكل عاجل وفوري.